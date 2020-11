Foot - PSG

PSG - Malaise : Un énorme coup dur se profile pour Tuchel !

Publié le 8 novembre 2020 à 20h45 par H.G.

Alors qu’il est sorti sur blessure ce samedi contre le Stade Rennais, Thilo Kehrer devrait prochainement passer par la case opération, chose qui devrait le conduire à une longue période d'indisponibilité.

Le moins que l’on puisse dire est que le PSG n’est pas épargné par les blessures en ce début de saison. Et pour cause, Thomas Tuchel n’a d’autres choix que de composer avec une cascade d’absences depuis plusieurs semaines. Face au Stade Rennais ce samedi (victoire 3-0 des Parisiens), le club de la capitale a ainsi évolué sans Neymar, Kylian Mbappé, Marco Verratti, Presnel Kimpembe et Mauro Icardi notamment. Plus encore, au cours de cette rencontre, Idrissa Gueye et Thilo Kehrer sont sortis sur blessure, tandis que Moise Kean et Alessandro Florenzi ont également dû céder leur place, exténués par l’enchainement des matchs. Et pour l’ancien défenseur de Schalke 04, les nouvelles sont loin d’être positives…

Thilo Kehrer pourrait être absent plusieurs mois !