Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le message lourd de sens d'Eric Garcia sur son avenir !

Publié le 14 novembre 2020 à 12h00 par La rédaction

Dans le viseur du FC Barcelone cet été, Eric Garcia a évoqué un potentiel retour au Barça, son club formateur, d'ici la fin de saison, alors qu'il arrive en fin de contrat du côté de Manchester City.

Alors qu'il était l'une des priorités des dirigeants du FC Barcelone cet été, Eric Garcia est finalement resté à Manchester City contre sa volonté, où il entame sa dernière année de contrat. Malgré plusieurs offres, les dirigeants catalans n'ont jamais réussi à trouver un accord avec leurs homologues anglais, qui réclamaient près de 20M€ pour se séparer de leur joueur. Elément important du onze de départ de Pep Guardiola la saison passée, la jeune pépite espagnole a été reléguée au second plan cet été suite aux recrutements de Nathan Aké et Ruben Dias. Non inclus sur la liste de Manchester City pour la Ligue des Champions, le joueur formé à la Masia n'a disputé que cinq rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Alors que le FC Barcelone et désormais le Real Madrid resteraient très attentif à la situation du jeune défenseur de 19 ans, Eric Garcia s'est exprimé sur son avenir, refusant d'évoquer un départ pour le moment...

« Je suis très reconnaissant car ce sont eux qui ont misé sur moi»