Mercato - PSG : Cette révélation à 100M€ dans le feuilleton Neymar !

Publié le 14 novembre 2020 à 8h15 par A.M. mis à jour le 14 novembre 2020 à 8h20

Alors que le feuilleton Neymar a été relancé par la presse catalane, ce samedi matin, le Brésilien est encore en Une du quotidien Sport qui assure qu'il faudra débourser 100M€ pour recruter la star du PSG.

La prolongation de Neymar est un sujet qui commence à être discuté au PSG. Comme le10sport.com l'a récemment révélé, Doha songe sérieusement à l'hypothèse de prolonger la star brésilienne dont le bail arrivé à échéance en juin 2022. Pour le moment, aucune offre n'a été transmise au clan Neymar qui serait toutefois réceptif à l'idée d'étendre son bail au sein du club de la capitale où il semble plus épanoui que jamais un an après avoir voulu quitter le PSG. Toutefois, vendredi, Sport a jeté un premier froid dans ce dossier, assurant que Neymar pouvait toujours partir l'été prochain.

Le prix de Neymar fixé à 100M€ ?