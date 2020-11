Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme coup à moins de 8M€ pour Leonardo ?

Publié le 14 novembre 2020 à 5h30 par T.M.

Actuellement, Alessandro Florenzi est seulement prêté avec option d’achat au PSG. Alors que l’Italien pourrait rester dans la capitale, cela pourrait être une belle opération sur tous les plans pour Leonardo.

Suite au départ de Thomas Meunier, le PSG avait besoin d’un arrière droit. Leonardo a alors activé ses réseaux en Italie pour obtenir le prêt avec option d’achat d’Alessandro Florenzi, arrivé en provenance de l’AS Rome. Et pour le moment, le latéral transalpin est l’une des meilleurs recrues parisiennes. En effet, dans son couloir droit, Florenzi n’aura pas mis longtemps avant de se montrer indispensable, apportant énormément sur le plan offensif grâce à sa qualité de centre. Le PSG aurait donc tout intérêt à conserver ce joueur et à lever son option, qui pourrait finalement être moins importante que celle qui a été négociée…

Un transfert à moins de 8M€ ?