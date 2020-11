Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Griezmann… Cette sortie qui jette un froid pour Depay !

Publié le 14 novembre 2020 à 4h45 par T.M.

Toujours annoncé au FC Barcelone, Memphis Depay pourrait toutefois ne pas être le joueur qu’il faut au club catalan.

Priorité de Ronald Koeman cet été, Memphis Depay n’est finalement pas débarqué au FC Barcelone. Resté à l’OL, le Néerlandais, espéré pour venir assurer la succession de Luis Suarez, est toujours toujours attendu en Catalogne et le Barça pourrait revenir à la charge en janvier. Toutefois, dans ce dossier Depay, c’est le prochain président qui devrait avoir le dernier mot. Qu’en dira le prochain homme fort des Blaugrana ? Alors que Jordi Cruyff pourrait accompagner Victor Font au FC Barcelone, ses derniers propos ne rassurent pas forcément…

Le Barça déjà bien équipé ?