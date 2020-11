Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grande incertitude sur l’arrivée de Memphis Depay…

Publié le 13 novembre 2020 à 4h30 par T.M.

Très attendu par Ronald Koeman au FC Barcelone, Memphis Depay le rejoindra-t-il en janvier ? Telle est la question…

Resté à l’OL lors du dernier mercato, Memphis Depay reste toutefois dans le viseur du FC Barcelone et lui aussi garde le club catalan dans un coin de sa tête. Ce mercredi, après la rencontre entre l’Espagne et les Pays-Bas, le Néerlandais a notamment confié : « Le Barça, c'est un top club. Il y a beaucoup d'autres top clubs dans le monde mais c'est l'un des plus grands. Tout le monde a envie de ça, mais on verra ce que le futur nous réserve. (…) Si c’est possible que je rejoigne le Barça ? Je ne sais pas. Le mercato n'est pas ouvert et je ne suis pas concentré là-dessus en ce moment, pour être honnête ».

Rendez-vous en janvier ou à l'été ?