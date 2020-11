Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Saliba, Fofana... Ce constat accablant sur la gestion des Verts !

Publié le 13 novembre 2020 à 3h30 par A.M.

Légende de l'ASSE, Patrick Revelli s'est prononcé sur la stratégie des Verts et pointe notamment du doigt la gestion de certains dossiers sur le mercato.

Ces dernières saisons, plusieurs joueurs talentueux ont été formés par l'ASSE qui a été récompensée par une victoire en Coupe Gambardella. Pourtant, les Verts n'ont pas pu profiter de leurs jeunes talents pendant très longtemps. C'est notamment le cas de William Saliba et Wesley Fofana qui ont respectivement rejoint Arsenal et Leicester. Une situation que regrette Patrick Revelli, ancien joueur de l'ASSE.

«Quand on vend des jeunes comme Saliba et Fofana aussi tôt après avoir remporté la Gambardella, c'est regrettable»