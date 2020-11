Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les dessous du feuilleton Lionel Messi dévoilés ?

Publié le 14 novembre 2020 à 20h00 par Th.B.

Alors que Lionel Messi a fait la une des journaux pendant la deuxième partie du mois d’août avec sa demande de transfert, FourFourTwo a donné quelques détails de cette décision improbable pour l’enfant du FC Barcelone et sur la question de son avenir.

Malgré les départs successifs de Carles Puyol, de Xavi Hernandez, ou encore d’Andrés Iniesta, Lionel Messi est pour sa part toujours resté fidèle au FC Barcelone bien qu’il ait envisagé à certains moments de plier bagage. Et ce fut le cas lors du dernier mercato. Dans la foulée de l’humiliation subie face au Bayern Munich (8-2) en quart de finale de Ligue des champions, Messi a pris la décision à la fin du mois d’août d’envoyer un burofax à son ancienne direction afin de leur demander de pouvoir exercer sa clause lui permettant de rompre unilatéralement son contrat courant jusqu’en juin 2021. Finalement, en raison d’une question de délai, Messi est resté à Barcelone et n’avait pas manqué en septembre dernier de régler ses comptes avec l’ancien président Josep Maria Bartomeu à l’occasion d’un entretien accordé à Goal . Bien que certains candidats à la présidence du FC Barcelone tels que Victor Font et Toni Freixa affichent publiquement leurs optimismes, Messi pourrait bien claquer la porte à la fin de la saison.

Un ras-le-bol de Messi, un transfert à City qui se profile