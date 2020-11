Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Neymar… Les enjeux de la présidentielle au Barça se précisent !

Publié le 14 novembre 2020 à 15h30 par Hadrien Grenier

Alors que l’élection visant à élire un nouveau président à la tête du FC Barcelone sera organisée le 24 janvier prochain, les pré-candidats commencent à prendre position sur différents dossiers chauds de l’écurie catalane. Et bien évidemment, les cas de Lionel Messi et de Neymar sont de la partie.

Le FC Barcelone entrera prochainement dans une nouvelle ère. En effet, c’est le 24 janvier que sera élu le nouveau président de l’écurie barcelonaise, succédant ainsi à Josep Maria Bartomeu, qui a démissionné à la fin du mois d’octobre après qu’une motion de censure le visant a été validée par les Socios du Barça. Il faut dire que les derniers mois de son mandat furent loin d’être un long fleuve tranquille, entre polémiques, crises institutionnelles et résultats sportifs en berne, sans oublier le feuilleton Lionel Messi cet été. Ainsi, l’élection qui se profile sera enfin l’occasion pour le FC Barcelone de connaître un renouveau et de repartir d’un bon pied. La campagne électorale a d’ores et déjà commencé, et c’est tout logiquement que les candidats commencent à prendre position sur différents enjeux entourant l’entité barcelonaise.

« Il n’y aura aucun problème pour que Messi continue avec nous »

La Masia, les résultats financiers et le recrutement sont bien évidemment au cœur des débats. Mais il ne faut pas oublier le cas de Lionel Messi, resté cet été au FC Barcelone contre son gré. Retenu par la direction de Josep Maria Bartomeu en raison d’un litige au sujet de la validité de sa clause libératoire fixée à 700 M€, l’international argentin honore la dernière année de son contrat cette saison. Ainsi, celui qu’on surnomme La Pulga se dirige pour l’instant vers un départ libre le 30 juin prochain. Mais bien évidemment, tous les prétendants à la succession de Josep Maria Bartomeu n’ont qu’une seule intention : convaincre Lionel Messi de rester lié à son club de toujours. Et certains, à l’image de Toni Freixa, se montrent confiants quant à leurs chances de convaincre Lionel Messi de ne pas faire ses valises l’été prochain. « J’ai toujours été en contact avec la famille Messi parce que j’étais au club jusqu’en 2015 et j’ai toujours eu connaissance de sa situation à chaque instant. Je suis conscient de sa situation actuelle. Je crois qu’il faut respecter Messi, faire en sorte qu’il se sente bien avec l’équipe afin qu’il réussisse. C’est un gagnant. Il doit tranquillement se remettre de ce qui s’est passé cet été. Je crois que c’est le cas, pour lui comme pour tous. Quand nous serons au club, nous nous assiérons pour parler et trouver la solution qui conviendrait à lui et au club car il y a les deux parties. Messi et le Barça sont liés depuis 20 ans et c’est pour cela que je pense qu’il n’y aura aucun problème pour que Messi continue avec nous, d’abord comme joueur et après comme notre principal ambassadeur », a-t-il expliqué à l’occasion d’un entretien accordé à FuriaLiga.fr .

Aucun prétendant à la présidence du Barça ne souhaiterait un retour de Neymar !