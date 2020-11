Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette très grosse annonce pour l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 14 novembre 2020 à 14h00 par H.G.

Alors que Lionel Messi est dans sa dernière année de contrat au FC Barcelone, Toni Freixa a expliqué qu’il était confiant quant au fait que l’Argentin et le club catalan ne verront pas leurs chemins se séparer dans les prochains mois.

Homme providentiel du FC Barcelone depuis de nombreuses années, Lionel Messi aurait pu quitter son club de toujours cet été. En effet, l’international argentin souhaitait claquer la porte, lassé par la gestion de Josep Maria Bartomeu et l’absence de projet sportif au sein du Barça depuis des années. Mais en raison d’un litige concernant la validité de sa clause libératoire fixée à 700 M€, celui qu’on surnomme La Pulga a infléchi sa position et a décidé de rester au FC Barcelone pour y honorer sa dernière année de contrat. Tout l’enjeu pour le Barça est maintenant de trouver une solution pour convaincre Lionel Messi de prolonger son bail, sous peine de le voir partir libre en juin prochain. Le sujet est logiquement devenu un thème électoral de la campagne pour l’élection présidentielle de l’écurie barcelonaise, prévue le 24 janvier prochain. Chaque prétendant au poste prend position sur la question, et Toni Freixa n’a pas dérogé à la règle en affichant toute sa confiance quant à la possibilité que Lionel Messi reste lié au FC Barcelone une fois la saison 2020/2021 terminée.

«Je pense qu’il n’y aura aucun problème pour que Messi continue avec nous»