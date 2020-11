Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Un coup de tonnerre prend forme pour l’avenir de Luis Campos !

Publié le 15 novembre 2020 à 1h15 par H.G.

Alors qu’il est annoncé sur le départ du LOSC, Luis Campos devrait bel et bien rebondir du côté de l’AS Roma, club avec lequel il aurait d’ores et déjà trouvé un accord.

Le LOSC devrait prochainement perdre le grand architecte de son projet. En effet, Luis Campos aurait définitivement pris la décision de quitter les Dogues dans la mesure où il n’aurait plus la moindre intention de travailler avec Marc Ingla, le directeur général des Nordistes. La relation entre les deux hommes serait au plus mal, et cela aurait conduit le Portugais à prendre la décision de claquer la porte. Et après la France, Luis Campos pourrait maintenant poser ses valises en Italie du côté de Rome. Dan Friedkin, le nouveau propriétaire de l’AS Roma, souhaiterait en effet le nommer au poste de directeur sportif, et à en croire les dernières informations de la presse italienne, tout serait proche de se boucler pour sa venue dans la capitale italienne.

Luis Campos n’aurait plus qu’à quitter le LOSC pour rejoindre l’AS Roma