Mercato - PSG : Raiola prépare un gros coup avec le «nouveau Pogba» !

Publié le 15 novembre 2020 à 1h45 par A.C.

Mino Raiola semble bel et bien préparer un départ de Ryan Gravenberch, la nouvelle pépite de l’Ajax Amsterdam convoité par l’Europe entière.

Il n’a que 18 ans, mais on parle déjà de lui comme l’un des grands talents de demain. Ryan Gravenberch fait beaucoup parler de lui depuis quelques mois, alors qu’il prend une place de plus en plus importante à l’Ajax Amsterdam. En Italie, on le surnomme déjà le nouveau Paul Pogba et on évoque un intérêt grandissant de la Juventus ou encore du FC Barcelone... mais également du Paris Saint-Germain ! Tout récemment, Calciomercato.it assurait en effet que Leonardo surveillerait de très près la situation du nouveau prodige amstellodamois, dans l’espoir de l’attirer au PSG.

Gravenberch, le prochain gros transfert de Raiola ?