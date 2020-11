Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir d’Alaba se joue en coulisses...

Publié le 15 novembre 2020 à 0h45 par A.C.

Pini Zahavi, agent de David Alaba, travaille activement pour trouver un point de chute à son protégé.

A la fin de la saison, le Bayern Munich pourrait perdre l’un de ses plus grands joueurs. David Alaba est en effet en fin de contrat et, après avoir étudié une prolongation, semble désormais se diriger inexorablement vers un départ. Mais pour aller où ? Leonardo aimerait l’attirer au Paris Saint-Germain, tandis que le Real Madrid et le FC Barcelone songeraient au gros coup. En Angleterre, Manchester City serait également sur le coup, alors qu’en Italie, la Juventus espère pouvoir s’immiscer dans la course à Alaba.

Le clan Alaba discute avec la Juventus, mais...