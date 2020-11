Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La lutte est féroce pour Alaba !

Publié le 14 novembre 2020 à 0h15 par A.D.

Alors que Thiago Silva a quitté le PSG, Leonardo voudrait se tourner vers David Alaba pour le remplacer. Le directeur sportif du PSG serait toujours en concurrence avec la Juventus et l'Inter pour le défenseur du Bayern.

En fin de contrat avec le PSG, Thiago Silva s'est envolé vers Chelsea. Pour pallier le départ de son ancien capitaine, Leonardo aurait identifié plusieurs profils cet été, et notamment celui de David Alaba. Malgré tout, le directeur sportif du PSG n'est pas parvenu à dénicher le successeur de Thiago Silva lors de la dernière fenêtre de transferts. Alors que David Alaba appartient toujours au Bayern et qu'il sera en fin de contrat au mois de juin, Leonardo songerait toujours à le recruter. Toutefois, il serait soumis à une lourde concurrence pour l'international autrichien.

La Juve et l'Inter toujours à l'affût pour David Alaba ?