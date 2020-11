Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Bonne nouvelle pour Leonardo dans le dossier Alaba ?

Publié le 14 novembre 2020 à 12h15 par B.C.

Tout comme le PSG, la Juventus souhaiterait profiter de la situation contractuelle de David Alaba pour mettre la main sur lui. Cependant, les exigences du défenseur poseraient problème aux Bianconeri...

Lié au Bayern Munich jusqu'en juin 2021, David Alaba pourrait quitter le club à l'issue de la saison. Le président bavarois Herbert Hainer a en effet annoncé il y a quelques jours la fin des discussions pour la prolongation de l'Autrichien, souhaitant revoir à la hausse son salaire. Une énorme opportunité pourrait donc se présenter aux prétendants dans les prochains mois si les deux parties ne rouvrent pas le dialogue. Le PSG, le Real Madrid, le Barça ou encore Manchester City seraient notamment à l'affût, tout comme la Juventus, mais les Turinois feraient face à un gros dilemme dans ce dossier.

La Juventus à fond sur Alaba, mais...