Mercato - PSG : Ce témoignage lourd de sens dans le dossier Eriksen

Publié le 14 novembre 2020 à 22h15 par La rédaction

En situation d’échec à l’Inter Milan, Christian Eriksen est courtisé par le PSG, qui souhaiterait l’attirer dès janvier. Mais d’après son coéquipier en sélection danoise Simon Kjaer, le milieu offensif tentera jusqu’au bout de s’imposer en Lombardie.

En enrôlant Christian Eriksen en provenance de Tottenham, l’Inter Milan semblait avoir réalisé une opération intéressante. Seulement, moins d’un an après son arrivée en Lombardie, le Danois serait déjà prié de faire ses valises. Antonio Conte ne compte que très peu sur lui, et malgré plusieurs tentatives de relance, le meneur de jeu déçoit toujours. Ainsi, plusieurs prétendants de renom s’intéressent à sa situation. Outre le PSG, le Real Madrid, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund seraient prêts à sauter sur l’occasion. Mais si l’on en croit un proche du joueur, son départ en janvier pourrait ne pas être acté.

Pour Kjaer, Eriksen n’abandonnera pas