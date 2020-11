Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Ramos... Tebas envoie un message clair à Leonardo !

Publié le 14 novembre 2020 à 20h45 par La rédaction

Alors que le PSG suivrait Lionel Messi et Sergio Ramos, le président de la Liga ne s'inquiète pas pour l'avenir de son championnat. Javier Tebas relie d'ailleurs ces dossiers au transfert de Neymar.

À quoi ressemblera le PSG la saison prochaine ? Difficile à dire. Alors que Thomas Tuchel est en fin de contrat en juin prochain, son successeur est loin d'être connu. Trois pistes tiendraient la corde dans les plans de Leonardo : Thiago Motta, Massimiliano Allegri et Mauricio Pochettino. Au-delà même du banc, l'effectif pourrait être remodelé. D'autant que le prochain mercato estival s'annonce très agité pour les clubs européens. De gros noms pourraient être sur le marché et le PSG suivrait ses dossiers de près. Ainsi, Sergio Ramos et Lionel Messi, tout deux en fin de contrat, pourraient débarquer dans la capitale.

« Neymar est allé au PSG et la Ligue 1 est toujours la Ligue 1 »