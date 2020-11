Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme sortie sur un transfert de Cristiano Ronaldo !

Publié le 14 novembre 2020 à 19h45 par A.M.

Alors que le nom de Cristiano Ronaldo circule du côté du Paris Saint-Germain ces derniers jours, Eric Di Meco valide totalement une arrivée de la star portugaise.

Comme à chaque fois que Cristiano Ronaldo est annoncé sur le départ, le PSG n'est jamais loin. Ces derniers jours, le nom du joueur de la Juventus revient avec insistance du côté du club de la capitale. Un dossier évoqué par Leonardo : « Tout ce qui sort autour de noms comme ça... Mais dans combien de clubs un joueur de ce niveau peut jouer. 5 clubs ? C'est un cercle fermé, le PSG est dans ce cercle et tout le monde parle du PSG... Mais ce sont d'abord des opportunités, des moments... C'est normal qu'il y ait des choses extras comme ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de folie . » Malgré tout, Eric Di Méco estime que Cristiano Ronaldo ferait le plus grand bien au sein du vestiaire du PSG afin d'apporter son expérience et sa rigueur.

«Avoir dans le vestiaire un mec avec une telle exigence, ça n’aurait pas de prix»