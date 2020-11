Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi, prolongation... Les ambitions XXL d'Ansu Fati !

Publié le 14 novembre 2020 à 20h30 par A.D.

Lié au FC Barcelone jusqu'en juin 2022, Ansu Fati serait en négociations avec ses dirigeants pour prolonger. Alors que son poulain a un brillant avenir devant lui, Jorge Mendes voudrait absolument le voir signer un contrat XXL avec le FC Barcelone. De son côté, Ansu Fati voudrait s'inscrire sur la durée au Barça, suivre les pas de Lionel Messi et voir son salaire correspondre à son nouveau rôle en Catalogne.

Lors de la dernière saison, Ansu Fati en a bluffé plus d'un. Lancée dans le grand bain au FC Barcelone, la pépite espagnole a éclaboussé de sa classe la Liga espagnole. Des performances qui lui ont permis d'honorer ses premières capes avec la Roja. Mais malheureusement pour Ansu Fati, une grave blessure l'a totalement coupé dans son élan. Malgré tout, le Barça compterait toujours sur lui pour l'avenir et serait en train de le démontrer. Selon les informations de Marca , divulguées ce samedi matin, la direction du FC Barcelone s'activerait en coulisses pour prolonger le contrat d'Ansu Fati. Lié au Barça jusqu'en juin 2022, le crack de 18 ans pourrait étendre son bail de deux ans. Alors que les négociations entre les deux parties auraient déjà démarré, les discussions seraient en bonne voie. Toutefois, le FC Barcelone devrait se préparer à miser gros pour Ansu Fati.

Ansu Fati bien décidé à rester au FC Barcelone ?

D'après les indiscrétions d' OK Diario , Jorge Mendes verrait les choses en grand pour Ansu Fati. Alors qu'il considère son protégé comme l'un des futurs meilleurs joueurs du monde, l'agent portugais voudrait lui faire signer un contrat XXL. Dans cette optique, il compterait à tout prix convaincre le FC Barcelone de lui offrir une énorme augmentation de salaire. Et comme l'a annoncé Marca , le Barça se serait déjà préparé à l'idée de mettre une grosse somme sur la table pour Ansu Fati. De son côté, le jeune international espagnol aurait déjà les idées claires quant à son avenir.

Ansu Fati voudrait prendre la suite de Lionel Messi