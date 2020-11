Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Ça se confirme pour l’avenir de Luis Campos...

Publié le 14 novembre 2020 à 1h45 par H.G.

Alors que Luis Campos est annoncé sur le départ du LOSC et qu’il est annoncé avec insistance du côté de l’AS Roma, le Portugais pourrait très bientôt être fixé sur son avenir.

Considéré comme l’architecte du projet sportif du LOSC ces dernières années, avec de grosses ventes et des recrues performantes à bas coût, Luis Campos pourrait prochainement quitter le nord de la France. En effet, le Portugais n’aurait plus la moindre intention de travailler avec Marc Ingla, le directeur général des Dogues avec lequel il entretiendrait une relation tumultueuse. « Entre Luis et le LOSC, c'est terminé. Et même un départ d'Ingla n'infléchirait pas sa position », a même recollement déclaré une source du LOSC au Parisien , preuve que Luis Campos ne reviendra pas sur sa décision.

Luis Campos en pôle pour être nommé directeur sportif de l’AS Roma ?