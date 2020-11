Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau couac pour la succession de Tuchel ?

Publié le 14 novembre 2020 à 0h45 par La rédaction

Alors que Leonardo préparerait la succession de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino serait une priorité pour le banc parisien. Mais la concurrence se multiplie pour l'ancien entraîneur de Tottrenham.

Le banc parisien est encore loin de tenir son homme. Selon toute vraisemblance, Thomas Tuchel, en fin de contrat en juin prochain, ne devrait pas prolonger son aventure au PSG. Sa mauvaise relation avec Leonardo devrait avoir raison de sa place. D'autant que le début de saison du club de la capitale laisse à désirer, avec une situation délicate en Ligue des Champions. Pour le technicien allemand, un départ avant la fin de son bail serait même plus probable qu'un renouvellement de contrat. Le directeur sportif parisien travaillerait en coulisses pour préparer l'avenir. Et trois noms émergeraient.

Pochettino plairait à Bilbao