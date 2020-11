Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino prêt à rejoindre le PSG ?

Publié le 13 novembre 2020 à 4h45 par T.M.

Actuellement libre, Mauricio Pochettino fait partie des pistes pour venir remplacer Thomas Tuchel au PSG. Et selon Daniel Riolo, l’Argentin serait bien intéressé par le poste.

Dans sa troisième année sur le banc du PSG, Thomas Tuchel se rapproche toutefois de la fin de son aventure. En effet, l’Allemand voit son contrat expirer à l’issue de la saison et ne devrait pas être prolongé. La question de son successeur revient donc de plus en plus souvent sur le table, d’autant plus qu’il ne serait pas exclu que Tuchel soit remercié avant le terme de la saison. Qui pourrait alors venir entraîner le PSG ? Plusieurs noms reviennent souvent, dont notamment celui de Mauricio Pochettino. L’Argentin connait bien le PSG, pour y avoir joué, et à l’avantage d’être actuellement libre de tout contrat.

Pochettino de retour au PSG ?