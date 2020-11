Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Guardiola relance totalement le dossier Haaland !

Publié le 13 novembre 2020 à 23h30 par A.D.

Malgré son échec lors du dernier mercato hivernal, Zinedine Zidane serait toujours sur les traces d'Erling Braut Haaland. Toutefois, le coach du Real Madrid devrait se frotter à Pep Guardiola. En effet, le coach de Manchester City aurait coché le nom du jeune norvégien et aurait prévu de bougé son petit doigt en début d'année 2021.

Véritable révélation du début de saison dernière, Erling Braut Haaland a tapé dans l'oeil des plus grosses écuries européennes. Malgré un intérêt du Real Madrid, la pépite norvégienne a préféré signer au Borussia Dortmund pour s'aguerrir. Depuis cet échec, Zinedine Zidane n'aurait pas oublié Erling Braut Haaland et souhaiterait toujours l'attirer vers la Maison-Blanche . Toutefois, ce dossier devrait être d'autant plus compliqué à boucler dorénavant. D'ailleurs, le coach du Real Madrid devrait se frotter à un gros poisson pour Erling Haaland : Manchester City.

Guardiola prêt à frapper en janvier pour Haaland ?