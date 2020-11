Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : 100M€, Dembélé… Le FC Barcelone a raté un énorme coup avec Mbappé !

Publié le 15 novembre 2020 à 9h15 par T.M.

Alors que Kylian Mbappé a rejoint le PSG en 2017, il aurait très bien pu s’engager avec le FC Barcelone, qui a préféré Ousmane Dembélé. Javier Bodas, ancien dirigeant blaugrana, s’explique.

En seulement quelques mois à l’AS Monaco, Kylian Mbappé a explosé aux yeux de tous. Un talent qui a fait saliver les plus grands clubs européens. A l’été 2017, tout le monde s’arrachait ainsi les services du crack français. Et c’est finalement le PSG qui a raflé la mise, devançant une énorme concurrence à l’instar du Real Madrid ou encore du FC Barcelone. En effet, Mbappé aurait très bien pu filer en Catalogne, où il aurait alors remplacer Neymar qui avait rejoint le Parc des Princes. Finalement, le Barça a opté pour Ousmane Dembélé, recruté pour près de 145M€ au Borussia Dortmund. Néanmoins, à en croire les dires de Javier Bordas, ancien dirigeant du club catalan, l’arrivée de Kylian Mbappé aurait très bien pu se faire.

« Pour 100M€, ça aurait pu se faire »