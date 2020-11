Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo n’a pas les cartes en main pour Mbappé…

Publié le 14 novembre 2020 à 6h15 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo tenterait tant bien que mal de trouver un accord avec le clan Kylian Mbappé. Néanmoins, ce serait presque peine perdue pour la prolongation du champion du monde.

Après l’AS Monaco et le PSG, direction le Real Madrid pour Kylian Mbappé ? C’est du moins le tracé qui semble avoir été effectué par le joueur et son clan pour sa carrière. Néanmoins, Liverpool serait également une option attrayante pour la jeune pépite parisienne de 21 ans. Sous contrat jusqu’en juin 2022, Mbappé serait l’une des grosses priorités actuelles de Leonardo. Comme le directeur sportif du PSG l’a révélé lors d’un live Facebook mardi, la prolongation du champion du monde est un dossier ouvert par le club de la capitale. Cependant, les chances ne seraient pas en faveur du PSG.

70% de chances que Mbappé quitte le PSG l’été prochain ?