Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un obstacle de plus dans ce dossier XXL ?

Publié le 15 novembre 2020 à 7h15 par A.C.

Leonardo pourrait se tourner vers Christian Eriksen, afin de renforcer l’effectif du Paris Saint-Germain.

Il n’y a pas si longtemps, Christian Eriksen était considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain européens. Désormais, le Danois semble clairement être dans une impasse. Son choix de rejoindre l’Inter à l’hiver 2020 n’a pas été payant. Antonio Conte ne semble pas apprécier son profil et il est ainsi abonné au banc des remplaçants. Leonardo aurait pu l’attirer au Paris Saint-Germain lors du dernier mercato et pourrait donc revenir à la charge en janvier, surtout que d’après Il Corriere dello Sport , l’Inter a décidé de vendre Eriksen lors de la prochaine session de transferts.

Eriksen refroidit le PSG