Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une voie royale pour Cristiano Ronaldo ?

Publié le 15 novembre 2020 à 6h15 par Th.B.

Alors qu’un incroyable retour à Manchester United est évoqué dans la presse, Cristiano Ronaldo n’aurait aucune chance de retrouver les Red Devils en l’état. De quoi permettre au PSG de rêver plus grand avec le quintuple Ballon d’or.

Et si Cristiano Ronaldo venait à revêtir la tunique des Red Devils ? Révélé aux yeux du football européen à Manchester United sous les ordres de Sir Alex Ferguson, le Portugais a été annoncé du côté de United par la Fox notamment. Une information confirmée par Record qui indiquait récemment que son agent Jorge Mendes aurait reçu une offre de Manchester United. La vérité serait cependant tout autre, et le PSG conserverait toutes ses chances dans cette opération.

Manchester United pas dans le coup pour Cristiano Ronaldo