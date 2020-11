Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Manchester City met en place son plan pour Lionel Messi !

Publié le 15 novembre 2020 à 5h00 par T.M.

Evoqué au PSG, Lionel Messi pourrait aussi rejoindre Manchester City s’il venait à quitter le FC Barcelone. Et chez les Citizens, le plan de vol serait établi pour tenter de convaincre l’Argentin.

Encore au FC Barcelone, Lionel Messi n’est pas assuré de continuer en Catalogne. En effet, l’Argentin est actuellement dans sa dernière année de contrat et pourrait ainsi être libre en juin prochain. Alors que le prochain président du Barça fera de la prolongation de La Pulga une priorité, dans le même temps, certains prétendants seraient déjà à l’affût pour sauter sur l’occasion. Dernièrement, la presse argentine annonçait des contacts entre le PSG et le clan Messi à propos d’une future négociation en janvier. De même, depuis le dernier mercato, un intérêt de Manchester City ne cesse d’être évoqué. Et dans le nord de l’Angleterre, l’offensive pour Lionel Messi serait bien en train d’être préparée.

A Manchester City, puis à New York ?

Dernièrement, Manchester City avait fait savoir qu’une nouvelle offensive n’était pas exclue pour Lionel Messi. Et selon les informations de Dean Jones, elle serait même en train de se préparée. Comme l’explique le journaliste britannique, le plan des Citizens serait même très clair : donner à Messi la possibilité de jouer en Premier League, avant de l’envoyer vers l’équipe filiale, le New York City FC, pour qu’il termine sa carrière en MLS. De quoi convaincre le sextuple Ballon d’Or ?