Mercato - Real Madrid : Le successeur de Zidane est tout trouvé

Publié le 15 novembre 2020 à 6h00 par Th.B.

Son avenir fait l’objet de constantes rumeurs dans la presse. Mais si Zinedine Zidane venait réellement à quitter le Real Madrid, la Casa Blanca aurait tout à gagner à nommer une autre légende du club merengue selon Luis Figo.

Après un premier passage plus que réussi avec notamment trois Ligues des champions et une Liga, Zinedine Zidane connaît une deuxième expérience plus compliquée au Real Madrid en tant qu’entraîneur. Certes, le géant madrilène est parvenu à rafler un titre de champion d’Espagne la saison passée, mais les résultats de Zidane n’apporteraient pas satisfaction à une partie de la direction merengue. La Cuatro révélait dernièrement que Raul serait une option appréciée de certains dirigeants. Et pour Luis Figo, l’emblématique avant-centre du Real Madrid serait une bonne pioche pour une raison précise.

Raul validé par Figo pour sa connaissance du Real Madrid