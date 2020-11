Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une légende ouvre la porte à Raul pour la succession de Zidane !

Publié le 14 novembre 2020 à 21h30 par La rédaction

Alors que les performances de Zinédine Zidane sont remises en cause au Real Madrid, l'entraîneur français pourrait perdre sa place au profit de Raul. Une hypothèse que ne réfute pas Luis Figo.

Quatrième de Liga et provisoirement éliminé en Ligue des Champions, le Real Madrid est en difficulté. Après deux défaites consécutives à domicile, contre Cadix et le Shakhtar Donetsk, les Merengue sont retombés dans leurs travers avant la trêve internationale. A Valence, les hommes de Zinédine Zidane ont sombré. Les locaux se sont imposés (4-1) grâce à trois penalties et un but contre-son-camp de Raphael Varane. L'entraîneur français se retrouverait donc, de nouveau, sur la sellette. Bien que Florentino Perez souhaiterait laisser une chance à Zinédine Zidane, ce choix ne ferait pas l'unanimité dans les hautes sphères madrilènes. Alors que Mauricio Pochettino aurait été contacté, le successeur de Zinédine Zidane pourrait déjà être au club. Et d'après les informations de La Cuatro , l'idée de lancer Raul émergerait.

« Pour entraîner le Real Madrid, il faut connaître le club »