Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo, Neymar... Une opération légendaire à l’étude ?

Les routes de Cristiano Ronaldo et de Neymar pourraient bien se croiser, lors du prochain mercato estival.

L’été prochain pourrait être riche en rebondissements. Plusieurs grands noms devraient se trouver en fin de contrat, ou alors à un an de son terme. C’est notamment le cas de Neymar. Nous vous avons expliqué sur le10sport.com que la star brésilienne est plus heureuse que jamais au Paris Saint-Germain, ce qui pourrait arranger Leonardo pour sa prolongation de contrat. Pourtant, la presse catalane a tout récemment annoncé que Neymar n’aurait aucune intention de poursuivre son aventure au PSG, puisqu’il souhaiterait retrouver le FC Barcelone maintenant que Josep Maria Bartomeu n’est plus là. L’autre grande star qui pourrait faire parler d’elle à la fin de la saison, c’est Cristiano Ronaldo. Lui aussi est sous contrat jusqu’en 2022 et Goal Italia explique que la Juventus n’aurait encore rien prévu pour sa prolongation...

La presse catalane relance le feuilleton Neymar

Ce samedi, le visage du numéro 10 du Paris Saint-Germain s’affiche une nouvelle fois en Une de Sport . Le titre du quotidien catalan est impactant et clair : un retour de Neymar au FC Barcelone l’été prochain est possible, pour près de 100M€. Pour cela, plusieurs joueurs pourraient être vendus au cours des prochains mois, afin de préparer l’arrivée du fils prodigue. Attention toutefois, puisque cette opération est étroitement liée à l’issue des élections à la présidence du Barça. Donc, en fonction du gagnant, la star du PSG sera oui ou non une priorité.

La Juve pas vraiment pour un départ de Cristiano Ronaldo...

Pour Cristiano Ronaldo, les choses sont quelques peu différentes. En Italie comme en Espagne, on assure en effet que le quintuple Ballon d’Or n’aurait pas vraiment envie de quitter la Juventus. C’est le cas de AS , qui explique que Cristiano Ronaldo est heureux à Turin, tout comme sa famille. C’est du côté de la Juventus que les doutes pourraient exister. La crise économique actuelle pourrait en effet pousser les Bianconeri à envisager une vente qui permettrait de réduire la masse salariale actuelle de 25%, selon Il Corriere dello Sport . Pour l’instant, aucun signal ne laisserait toutefois penser à une véritable réflexion de la Juve concernant un départ de Cristiano Ronaldo.

...A moins d’un échange avec Neymar ?