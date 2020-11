Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les doutes de la Juventus sur l'avenir de Cristiano Ronaldo...

Publié le 12 novembre 2020 à 12h30 par A.C.

Leonardo a récemment évoqué une possible arrivée de Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain. Mais le PSG a-t-il vraiment ses chances, avec la star de la Juventus ? Explications...

Le feuilleton Cristiano Ronaldo a repris de plus belle au Paris Saint-Germain ! A 35 ans, la star Portugaise pourrait en effet tenter un énième pari dans un grand club européen. Son contrat avec la Juventus se termine en juin 2022, mais plusieurs médias ont récemment annoncé qu’il pourrait partir dès la fin de cette saison... pour aller au PSG ! C’est le cas du journaliste espagnol Pipi Estrada, qui ce jeudi a expliqué qu’il est probable de voir Cristiano Ronaldo rejoindre à Paris soit Neymar, soit Kylian Mbappé. En effet, Francesc Aguilar a annoncé de son côté que, si le PSG souhaite vraiment s’attacher les services de Cristiano Ronaldo, il devra obligatoirement sacrifier une de ses deux stars. Leonardo est toutefois venu calmer les choses lors d’un question/réponse organisé par le PSG, en expliquant : « Aujourd'hui, il n'y a pas de folie ».

Le bilan du transfert de Cristiano Ronaldo n’est pas parfait

Mais la Juventus dans tout cela ? Ce jeudi, Il Corriere dello Sport laisse entendre qu’il n’y a aucune envie évidente de vendre Cristiano Ronaldo, de la pat du club turinois. Il y aurait toutefois un intérêt de taille. Il n’est pas sportif, mais plutôt économique et ainsi crucial, en cette période de crise. D’après les informations de Il Corriere dello Sport, une vente de Cristiano Ronaldo permettrait à la Juventus de réduire sa masse salariale, évaluée à 250M€ par an, de 25%. Couplé à une vente supérieure à 29M€ en juin prochain, cela représenterait un véritable bol d’air frais pour les finances bianconere. Surtout parce qu’à en croire Il Corriere, le transfert de Cristiano Ronaldo de 2018, n’a pas été amorti avec les gains qu’il a généré, comme cela a pu être dis. L’impact a été important lors de la première année, mais la seconde, marquée par le COVID-19, a terni le bilan.

Plus à perdre qu’à y gagner ?

D’un autre côté, une vente de Cristiano Ronaldo serait une véritable catastrophe, pour l’image de la Juventus. Il y a bien sûr le message négatif qu’enverrait cette vente, mais le véritable problème serait surtout lié aux sponsors ! Il Corriere dello Sport explique aujourd’hui que quasiment tous les contrats de sponsoring de la Juventus ont augmenté ou étés prolongés, depuis l’arrivée de Cristiano Ronaldo. C’est notamment le cas d’Adidas, avec qui le contrat est passé de 23 à 51M€ par an, pour être le sponsor principal. Au total, le bénéfice Cristiano Ronaldo sur les sponsors serait compris entre 200 et 225M€. Ainsi, une vente du Portugais irait totalement à l’encontre du business plan mis en place par le président Andrea Agnelli, avec notamment l’entrée en bourse et le changement de logo.