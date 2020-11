Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le plan du FC Barcelone prend forme pour Neymar !

Publié le 14 novembre 2020 à 13h30 par Arthur Montagne

Malgré les nombreuses informations assurant que Neymar est heureux à Paris et envisage de prolonger son contrat au PSG, la presse catalane n'en démord et insiste sur le fait que le Brésilien veut toujours revenir au Barça. Le plan blaugrana est même dévoilé.

Ces dernières semaines, l'avenir de Neymar ne semble faire guère de doutes. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le Brésilien est plus épanoui que jamais à Paris où il envisage de rester au-delà de son contrat qui prend fin en juin 2022. Une information confirmée par différents médias comme Le Parisien et ESPN qui expliquaient récemment qu'une prolongation était envisagée par les deux parties. « Oui, on a engagé des discussions. On doit s'adapter à la réalité économique, mais on pense aux prolongations de Di Maria, Neymar, Mbappé, et même Bernat ou Draxler, on a commencé à discuter et on va intensifier dans les prochaines semaines », confiait même Leonardo à ce sujet. Des discussions vont donc s'accélérer en ce sens, mais la presse catalane vient de nouveau jouer les trouble-fêtes.

Le PSG contraint de vendre Neymar à 100M€ ?

En effet, vendredi Sport assurait que Neymar serait l'un des enjeux majeurs des élections présidentielles au Barça qui se dérouleront le 24 janvier. Plusieurs candidats auraient effectivement contacté le Brésilien afin de le convaincre de revenir. Le numéro 10 du PSG serait ainsi l'une des promesses de campagne pour des candidats à la succession de Josep Maria Bartomeu et le joueur aurait même donné son aval pour faire son retour, assurant qu'il n'avait pas l'intention de prolonger au PSG. Et ce samedi, le quotidien catalan en rajoute une couche expliquant qu'une offre de 100M€ pourrait suffire à convaincre le club parisien de lâcher sa star. Et pour cause, l'été prochain, il ne restera qu'un an de contrat à Neymar et ce sera donc la dernière opportunité pour le PSG de le vendre afin d'éviter un départ libre. Malgré tout, cela permettrait aux Parisiens de réaliser une plus-value comptable de 55M€ puisqu'à l'issue de la saison, 177M€ des 222M€ investis en 2017 auront été amortis. Il restera donc 45M€ à amortir pour le PSG sur ce transfert en juin prochain.

Coutinho, Dembélé ou Coutinho sacrifiés par le Barça ?