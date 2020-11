Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ter Stegen, Courtois... Le Barça a pensé à un énorme projet !

Publié le 15 novembre 2020 à 11h00 par La rédaction

Alors que Thibaut Courtois fait les beaux jours du Real Madrid, l’ancien dirigeant du FC Barcelone Javier Bordas a révélé qu’il avait essayé de recruter le portier belge par le passé.

Arrivé au Real Madrid en 2018 en provenance de Chelsea, Thibaut Courtois est progressivement devenu un élément incontournable du club de la capitale espagnole. L’international belge se montre très souvent décisif et a été l’un des grands artisans du sacre des Merengue en Liga la saison dernière. Seulement voilà, l’histoire aurait pu être radicalement différente dans la mesure où Thibaut Courtois aurait pu rejoindre le FC Barcelone il y a quelques années. En effet, dans un entretien accordé à Mundo Deportivo , Javier Bordas a expliqué avoir tenté de recruter l’ancien portier de l’Atlético de Madrid en 2014 avant que Claudio Bravo ne fasse son arrivée au Barça cette année là.

« Nous aurions peut-être pu avoir Courtois et Ter Stegen ensemble »