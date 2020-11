Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Loin de Madrid, Gareth Bale est totalement métamorphosé !

Publié le 15 novembre 2020 à 20h00 par H.K.

Parti du Real Madrid pour retourner à Tottenham cet été, Gareth Bale semble retrouver le plaisir de jouer au football. Et l’entraîneur adjoint du Pays de Galles semble lui aussi totalement valider le départ de l’ailier des Spurs…

Le retour de Gareth Bale à Tottenham semble faire des heureux. Lassé de son temps de jeu réduit du côté du Real Madrid, l’international gallois a décidé, cet été, de partir afin de retrouver des sensations sur les terrains, et José Mourinho lui a ouvert sa porte à Londres. Désormais de retour chez les Spurs, l’ailier gallois retrouve un bon niveau, et son départ de chez les Merengue semble faire des heureux…

« Maintenant, nous avons un joueur qui est de nouveau amoureux du jeu »