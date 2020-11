Foot - Mercato - PSG

Mercato : Quitter le PSG pour la Juventus, le meilleur choix pour Adrien Rabiot !

Publié le 15 novembre 2020 à 16h30 par H.K.

Arrivé gratuitement à la Juventus en provenance du PSG à l’été 2019, Adrien Rabiot a finalement réussi à s’imposer chez les Bianconeri. Et son choix de rejoindre l’Italie semble lui avoir réussi, lui qui a retrouvé les faveurs de Didier Deschamps en équipe de France.

Adrien Rabiot a encore une fois brillé lors de la rencontre face au Portugal, en Ligue des Nations avec l’équipe de France. De bonnes performances qui deviennent de plus en plus régulières sur la scène internationale, mais aussi européenne, avec son club de la Juventus, où il a finalement réussi à s’imposer un peu plus d’un an après son arrivée en provenance du PSG. Suite à son départ, de la capitale, Rabiot semble avoir mûri, et semble avoir fait le meilleur choix de carrière possible…

« Grâce à la Juve, il n’est plus le même qu’avant »

Ainsi, dans des propos rapportés par Tuttomercatoweb , Didier Deschamps est revenu sur la fulgurante progression d’Adrien Rabiot au plus haut niveau depuis son arrivée à la Juventus, pour qui le sélectionneur des Bleus a lui-même joué. « Rabiot a beaucoup grandi. Il a connu des moments compliqués après le PSG et les débuts à la Juve ont été difficiles. Grâce à la Juve, je ne peux pas dire qu'il est transformé, mais il n'est plus le même qu'avant. Il existe une relation de confiance entre nous et nous continuons à nous confronter. Il n'y a pas de problème de position s'il joue trop bas, trop haut, trop à droite ou trop à gauche. Il a cette capacité d'adaptation. Je sais pour quelle équipe il joue. Quand vous êtes à la Juventus, vous faites ce qu'on vous dit de faire. Si vous refusez de le faire, vous partez. Il n'en a peut-être pas fait assez au début, mais il le fait maintenant. Ce n'est pas un hasard s'il joue dans un club comme la Juventus. De plus, il est très attaché à l'équipe nationale française. Le passé ne peut pas être effacé, mais nous devons regarder vers l'avenir. Il sent qu'il a ma confiance. Si je le lui donne, c'est parce que je pense qu'il devrait être sur le terrain... ». De quoi redonner du baume au cœur d’Adrien Rabiot, pourtant tombé en disgrâce après la polémique liée à la Coupe du Monde 2018, où il avait refusé sa place de réserviste.

« Je me sens meilleur, plus complet »