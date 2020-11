Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Adrien Rabiot valide totalement son départ du PSG !

Publié le 15 novembre 2020 à 12h45 par La rédaction

Parti libre du PSG au 1er juillet 2019, Adrien Rabiot s’est depuis imposé à la Juventus. De quoi lui permettre de retrouver l’équipe de France et d’y être performant. Un choix de carrière qu’il a validé.

Ses sept années passées au PSG semblent maintenant bien loin pour Adrien Rabiot. Parti à l’été 2019 vers la Juventus après un énorme conflit avec le PSG, Adrien Rabiot a connu des premières heures compliquées en Italie. Maintenant bien installé dans l’équipe d’Andrea Pirlo, ses bonnes performances lui ont aussi permis de retrouver le maillot de l’équipe de France. En froid avec Didier Deschamps juste avant la Coupe du Monde 2018, son passage en Italie semble avoir permis à Adrien Rabiot de se recentrer sur son jeu.

« Je me sens meilleur, plus complet »