Foot - Equipe de France

Equipe de France : Deschamps s’enflamme pour Rabiot

Publié le 15 novembre 2020 à 8h50 par La rédaction

Ce samedi, la France s’est imposée contre le Portugal (0-1) avec notamment un très bon Adrien Rabiot. Après la rencontre, Didier Deschamps n’a pas manqué de souligner la performance du joueur de la Juventus.