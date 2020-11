Foot - Équipe de France

Équipe de France : Deschamps met les choses au clair pour la sélection d’Aguilar !

Publié le 10 novembre 2020 à 14h28 par La rédaction

Appelé lundi soir en raison des interrogations autour de la cuisse de Benjamin Pavard, Ruben Aguilar a été sélectionné par Didier Deschamps. Et le coach de l’Équipe de France a tenu à mettre les points sur les i concernant les rumeurs sur Bouna Sarr.