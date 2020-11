Foot - Équipe de France

Équipe de France : Les regrets de Giroud pour l’absence de Mbappé

Publié le 14 novembre 2020 à 19h50 par La rédaction

Forfait pour la rencontre face au Portugal ce samedi soir, Kylian Mbappé va manquer à l’Équipe de France d’après les propos d’Olivier Giroud.