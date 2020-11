Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation sur le départ de Neymar du FC Barcelone !

Publié le 15 novembre 2020 à 10h45 par H.G.

Alors qu’il était annoncé que Neymar avait quitté le FC Barcelone pour ne plus être dans l’ombre de Lionel Messi, Javier Bordas a tenu à démentir cette théorie.

Trois ans plus tard, le transfert de Neymar du FC Barcelone au PSG est toujours l’opération la plus onéreuse de l’histoire réalisée sur le marché des transferts. Et pour cause, le moins que l’on puisse dire est que l'écurie parisienne avait fait sauter sa banque en 2017 en payant la clause libératoire de l’international brésilien au Barça fixée à 222 M€. L’ancien joueur de Santos est ainsi devenu le joueur le plus cher de tous les temps en rejoignant le club de la capitale française, dont il est désormais le leader technique depuis trois ans. Seulement voilà, une question demeure sans réponse : pourquoi Neymar a-t-il souhaité quitter le Barça à l'époque ? S’il avait été avancé que l’attaquant de 28 ans était lassé d’être dans l’ombre de Lionel Messi, Javier Bordas assure que ce n’est pas la raison ayant conduit le natif de Mogi das Cruzes à s’en aller.

« Il était prêt à être un numéro un bis avec Messi »