Mercato - PSG : L'annonce de Conte pour Christian Eriksen !

15 novembre 2020

En manque de temps de jeu du côté de l’Inter Milan, Christian Eriksen songerait de plus en plus à un départ. Et Antonio Conte a tenu à mettre les choses au clair dans ce dossier, alors que le PSG se tiendrait toujours à l’affût…

Les débuts de Christian Eriksen du côté de l’Inter Milan sont plus que poussifs. Arrivé l’hiver dernier en provenance de Tottenham, l’international danois peine à s’imposer durablement dans le dispositif tactique d’Antonio Conte, et le milieu offensif ne parvient pas à enchaîner les bonnes performances. Des débuts difficiles qui auraient intrigué le PSG, qui se tiendrait donc à l’affût dans ce dossier, alors que Leonardo chercherait toujours un profil offensif de plus pour le club parisien. Régulièrement invité à évoquer l’avenir de son joueur, Antonio Conte a une nouvelle fois voulu mettre les choses au clair à propos d’Eriksen…

« Tous les choix que je fais sont toujours pour le bien de l’Inter »