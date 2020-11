Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour récupérer Neymar, le FC Barcelone était prêt à tout !

Publié le 15 novembre 2020 à 14h30 par Hadrien Grenier

Un an après le rocambolesque feuilleton du retour avorté de Neymar au FC Barcelone, l’ancien dirigeant catalan Javier Bordas a confirmé que le Barça avait bel et bien fait tout son possible pour rapatrier l’international brésilien. Plus encore, le vestiaire barcelonais était même prêt à effectuer un effort financier considérable pour permettre au numéro 10 parisien de revenir en Catalogne.

Aujourd’hui, Neymar est plus heureux que jamais au PSG, comme le10sport.com vous l’a révélé. Seulement voilà, la relation entre le Brésilien et l’écurie francilienne n’a pas toujours été aussi idyllique. Et pour cause, il y a un peu plus d’un an, le natif de Mogi das Cruzes n’était pas épanoui à Paris et souhaitait effectuer son grand retour au FC Barcelone, qui n’a jamais digéré son départ survenu en 2017. Néanmoins, deux après avoir déboursé les 222 M€ de sa clause libératoire afin de s’attacher ses services, le PSG n’avait pas la moindre intention de brader Neymar. De ce fait, faute de moyens financiers suffisants, le Barça n’a jamais réussi à trouver d’accord avec le club parisien, Leonardo n’ayant de cesse d’afficher une position ferme en refusant les échanges de joueurs proposés par les Blaugrana . Par conséquent, le feuilleton de l’été 2017 s’est soldé par un statu quo ayant conduit Neymar à rester au PSG.

« Nous étions si proches que Neymar pensait qu'il allait venir »

Désormais, cette affaire Neymar a été oubliée. Le Brésilien s’est rapidement réinvesti avec les champions en titre de Ligue 1 en affichant son meilleur visage sur le terrain. Plus encore, il est maintenant pleinement épanoui et aimerait prolonger son aventure dans la Ville Lumière , même si aucune offre concrète ne lui a encore été formulée pour le moment comme nous vous l’avons révélé. Mais tout cela ne s’est joué qu’à peu de choses à en croire les propos tenus par Javier Bordas dans un entretien accordé à Mundo Deportivo , l’ancien dirigeant du FC Barcelone affirmant que le retour de Neymar au Barça était proche de se réaliser. « Si nous avons vraiment voulu le faire revenir ? Oui, oui, sérieusement. J'y suis allé personnellement et nous voulions qu'il vienne, nous avons essayé par tous les moyens possibles. Nous étions très proches. Le PSG nous a fait une offre alors qu'il n'a jamais rien accepté pour Verratti, Marquinhos ou Thiago Silva... Ce n'est pas un club qui vend… Nous étions si proches que Neymar pensait qu'il allait venir, je le pensais aussi, il était proche. Il y avait une différence dans l'argent que son père mettait, mais les clubs n'étaient pas d'accord pour conclure l’opération. Mais nous étions très près de le faire venir, c'était notre idée. Je pense que Messi a un arrière goût de ce qu'on aurait pu apporter et que nous n’avons pas apporté », a-t-il avoué.

« Certains joueurs ont proposé de reporter une partie de leur salaire afin que Neymar puisse revenir »