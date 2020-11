Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le futur Leonardo de l’ASSE ? La réponse de Loïc Perrin !

Publié le 15 novembre 2020 à 15h45 par T.M.

Après avoir pris sa retraite sportive durant l’été, Loïc Perrin se prépare à réintégrer l’ASSE, mais cette fois dans la direction. Un retour évoqué par le défenseur historique des Verts.

Loïc Perrin aura donc fait toute sa carrière à l’ASSE. Une magnifique aventure dans le Forez qui a finalement pris fin le 24 juillet dernier à l’occasion de Coupe de France face au PSG. Expulsé lors de cette rencontre à la suite d’un tacle dangereux sur Kylian Mbappé, Perrin aurait donc terminé sur une mauvaise note puisque quelques jours plus tard, il a annoncé sa retraite sportive. Toutefois, le défenseur central historique de l’ASSE n’en a pas terminé avec les Verts. Officiant actuellement comme consultant pour Téléfoot , Loïc Perrin pourrait bien intégrer d’ici quelques années l’organigramme stéphanois. De quoi faire de lui le futur Leonardo de l’ASSE ?

« Ça sera plus dans la direction sportive »