Mercato - ASSE : Loïc Perrin annonce la couleur pour son retour au club !

Publié le 12 novembre 2020 à 15h30 par G.d.S.S.

Ancien capitaine emblématique de l’ASSE, Loïc Perrin a pris sa retraite en fin de saison dernière. Et s’il se voit réintégrer très prochainement l’organigramme du club, l’ancien défenseur central apporte des précisions très précises sur son futur rôle.

Rares sont les joueurs, ou anciens joueurs comme Loïc Perrin, à avoir fait l’intégralité de leur carrière professionnelle au sein du même club. Formé à l’ASSE et membre de l’équipe première de 2003 à 2020, l’ancien défenseur défenseur central et capitaine légendaire des Verts a tiré sa révérence à l’issue de la saison dernière, qui a notamment été marqué par son expulsion regrettable en finale de la Coupe de France face au PSG. La toute dernière apparition de Perrin sur un terrain de football, mais comme il l’a souvent annoncé, son histoire avec l’ASSE n’est pas pour autant terminée…

« Une reconversion est prévue au club »

Interrogé par TL7 , Loïc Perrin a évoqué ses projets d’avenir, et indique qu’il devrait effectivement venir occuper une poste à l’ASSE dans un avenir proche alors qu’il occupe actuellement le rôle de consultant sur Téléfoot La Chaine : « J’ai une reconversion qui est prévue au club, qui n’était pas automatique à l’arrêt de ma carrière. Je suis toujours en relations avec Roland Romeyer, que je dois à nouveau rencontrer prochainement. Quand Mediapro s’est présenté, ce n’était pas du tout prévu, mais j’ai trouvé que c’était une super opportunité pour moi de travailler comme consultant pour la chaîne Téléfoot. J’ai rencontré les présidents pour les avertir, pour savoir si éventuellement je pouvais faire les deux à terme. Ils m’ont donné leur accord. C’est pour ça que j’ai attaqué à Mediapro et qu’il est prévu qu’on se revoie pour retrouver un rôle au club. Au départ, ce sera surtout de l’observation », assure Loïc Perrin. Mais dans quel rôle s’apprête-t-il à retrouver l’ASSE ?

Perrin ne vise pas une carrière d’entraîneur