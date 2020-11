Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un nouveau terrain de chasse identifié par le Barça !

Publié le 15 novembre 2020 à 15h00 par La rédaction

Après Sergino Dest et Konrad de la Fuente, le FC Barcelone pourrait prochainement préparer l'avenir et s'attacher les services de plusieurs jeunes prodiges américains.

Alors que le prix des jeunes talents sud-américains devient de plus en plus élevé au fil des années, de nombreux clubs se penchent désormais vers les Etats-Unis, où la MLS s'impose au fil des saisons comme un championnat émergent. Le FC Barcelone compte notamment plusieurs jeunes promesses américaines dans ses rangs, entre la nouvelle recrue Sergino Dest et les jeunes de la Masia, à l’image de Konrad de la Fuente. Après Giovanni Reyna à Dortmund ou encore Weston McKennie à la Juventus, le FC Barcelone scruterait lui aussi de l'autre côté de l'Atlantique, et pourrait obtenir les services de plusieurs jeunes talents américains...

Le Barça surveille de près plusieurs pépites américaines