Mercato - Barcelone : La nouvelle annonce d’Aulas dans le dossier Depay !

Publié le 15 novembre 2020 à 11h30 par T.M.

A l’approche de janvier et du mercato hivernal, le dossier Memphis Depay fait à nouveau énormément parler. Alors que le FC Barcelone prévoit de revenir à la charge pour l’attaquant de l’OL, Jean-Michel Aulas a de nouveau mis les choses au point le Néerlandais.

Memphis Depay sera-t-il encore à l’OL en février ? Chez les Gones, on se réjouissait d’avoir pu conserver le Néerlandais à l’issue du dernier mercato, mais l’incertitude règne toujours sur l’avenir du joueur de Rudi Garcia. En effet, l’attaquant lyonnais est entré dans sa dernière année de contrat et sera donc libre en juin prochain. A moins qu’il ne soit transféré dès le mois de janvier afin de récupérer quelques millions d’euros. N’étant pas arrivé à ses fins cet été, le FC Barcelone semble toujours avoir l’intention d’offrir Depay à Ronald Koeman et devrait donc revenir à la charge lors du mercato hivernal, qui approche à grands pas. Faut-il donc s’attendre à un départ de l’ancien joueur de Manchester United ? Dernièrement, au micro de RMC , Jean-Michel Aulas avait été très clair à ce sujet, assurant : « Dès le début, j'ai dit qu'ils ne partiront pas car pour moi, dans une année où l'on a été injustement privé de Coupe d'Europe, il faut absolument réussir la saison. Donc Memphis, il va rester, bien sûr ».

Ça discute en coulisses ?