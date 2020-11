Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La succession de Sergio Ramos déjà préparée à Madrid !

Publié le 15 novembre 2020 à 12h30 par Hugo Kucharski

Alors que l’avenir de Sergio Ramos n’a toujours pas été fixé, le Real Madrid se préparerait déjà à un éventuel départ libre de l’international espagnol cet été. Et les pistes se succèderaient déjà au sein du Real Madrid pour la succession du capitaine des Merengue…

L’avenir de Sergio Ramos est au cœur du mercato du Real Madrid. L’international espagnol, qui est devenu le joueur le plus capé de l’histoire de la Roja ce samedi 14 novembre, est en fin de contrat à l’issue de la saison chez les Merengue . Si ce dernier a déjà clamé haut et fort son envie de prolonger l’aventure madrilène et de terminer sa carrière à la Casa Blanca , un accord tarde pour le moment à être trouvé. Et dans ce contexte, Zinedine Zidane n’aurait pas d’autres choix que de se préparer à un potentiel départ de son capitaine, et plusieurs pistes auraient déjà été lancées…

David Alaba, la piste numéro 1 ?

Ainsi, comme révélé par AS ce samedi, David Alaba serait la piste prioritaire en défense centrale pour remplacer Sergio Ramos. En effet, l’international autrichien sera en fin de contrat, lui aussi, à l’issue de la saison du côté du Bayern Munich. L’accord concernant sa prolongation n’a toujours pas été trouvé, et ne devrait donc pas arriver d’ici la fin de saison, le défenseur demandant un salaire apparemment trop important. Un salaire qui pourrait également poser problème pour une potentielle arrivée au Real Madrid, même si Pini Zahavi, l’agent de David Alaba, l’aurait d’ores et déjà proposé aux Merengue , mais aussi à d’autres clubs européens, comme la Juventus, selon les informations de Tuttosport . Cependant, d’autres pistes auraient été lancées…

Une grosse concurrence avec le Barça à prévoir ?