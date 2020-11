Foot - Real Madrid

Real Madrid : Zinedine Zidane a surpris son monde à Madrid !

Publié le 15 novembre 2020 à 0h00 par La rédaction

Devenu entraîneur du Real Madrid en 2016, Zinédine Zidane a conquis l'Europe lors de son premier mandat. Un destin sur lequel Luis Figo, son ancien coéquipier, n'aurait jamais parié.

Tout va très vite dans le football. Alors qu'aujourd'hui Zinédine Zidane est menacé, l'entraîneur français s'est d'abord porté en sauveur au Real Madrid. En 2016, la Casa Blanca est en difficulté et licencie Rafael Benitez. Après des expériences à la Castilla et comme adjoint de Carlo Ancelotti, Zinédine Zidane se retrouve lancé dans le grand bain. Et l'entraîneur français réussit à ramener le Real Madrid au sommet. Sous la direction du Ballon d'or 1998, les Merengue remportent trois Ligue des Champions consécutives et une Liga en 2017. Le technicien décide de se retirer en 2018, au sommet de son art. Alors que ses successeurs, Julen Lopetegui et Santiago Solari, ne convainquent pas, Zinédine Zidane est rappelé.

« J'ai été très surpris de voir Zidane devenir entraîneur »