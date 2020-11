Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Le clan Hazard sort du silence sur ses difficultés !

Publié le 9 novembre 2020 à 18h30 par Dan Marciano mis à jour le 9 novembre 2020 à 18h33

Alors qu’il retrouvait peu à peu son niveau, Eden Hazard n’a pu disputer la rencontre face au FC Valence ce dimanche puisqu’il a été contrôlé positif au coronavirus. Un nouveau coup dur pour le Belge qui peine à enchainer les rencontres, mais Thorgan Hazard reste positif concernant l'avenir de son frère.

Acheté 115M€ par le Real Madrid lors de l’été 2019, Eden Hazard était la recrue phare du club espagnol. Mais le joueur belge peine encore à justifier cet investissement. En effet, en méforme physique lors de son arrivée, l’ancien attaquant de Chelsea a loupé de nombreux mois de compétition la saison dernière en raison de multiples pépins physiques. Une période cauchemardesque qu’Eden Hazard espérait oublier avec le début de la nouvelle saison. Mais les galères ont continué pour le Belge, blessé durant le mois de septembre et qui a fait son grand retour le 31 octobre dernier face à Huesca. Buteur lors de cette rencontre, Hazard avait du mal à cacher sa joie. « Je suis ici pour jouer au football. Après deux ou trois mois sans jouer, je suis très content. Ce que je veux, c’est jouer » déclarait-il.

Un retour prometteur pour Hazard

Un match qui devait être synonyme de nouveau départ pour Eden Hazard. Son entraîneur au Real Madrid Zinédine Zidane était d’ailleurs ravi de la prestation de son joueur. « Je suis content de son match. Il a joué 20 minutes l'autre jour, maintenant plus. On sait qu'il est bon, il a marqué un beau but. Nous avons besoin de lui en première mi-temps parce qu'ensuite le jeu était différent après le but. Vous pouvez voir les associations entre les joueurs. Hazard joue à gauche et la position préférée de Vinicius est à gauche, nous verrons comment nous nous en sortons. Nous sommes heureux de son jeu et de ce que nous avons fait aujourd'hui. Il va bien, il n'est pas gêné, il est heureux. Il est heureux de son but et ses coéquipiers le sont pour lui. C'est une victoire, quatre buts et il faut être satisfait » avait déclaré le technicien après la rencontre. Directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, Emilio Butragueno espérait qu’Hazard allait continuer sur la lancée et enchainer les rencontres : « Le jeu d’Eden Hazard est magnifique. Nous l'avons vu dans le premier but. Cela donne une idée de la catégorie du joueur dont nous parlons. Dès lors, l'équipe s'est sentie plus à l'aise. Être efficace à l'avant aide le jeu à se dérouler comme vous le souhaitez. Il a eu de la malchance depuis son arrivée avec les blessures, il est un gagnant et ce qu'il veut, c'est être sur le terrain et aider l'équipe. J'espère que nous pourrons compter sur lui en permanence car il fait une différence. »

Le coronavirus, un énième contretemps pour Hazard